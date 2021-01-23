رغد صدام على خطى أبيها.. تقتل القتيل وتمشي بجنازته

2021/01/23 | 12:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو ان هناك ارادة لتسليط الضوء على إبنة الطاغية صدام حسين، رغد، التي هربت الى الاردن، بعد ان سرقت عشرات المليارات من الدولارات، من اموال الشعب العر...

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