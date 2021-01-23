2021/01/23 | 12:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدوان اسرائيلي جديد على محافظة حماة السورية هذه المرة استهدف عائلة من 4 افراد عبر الاجواء اللبنانية، وهو اول هجوم من نوعه منذ تولي بايدن للرئاسة الام...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسائل خاصة بين نتنياهو وترامب وبايدن.. وسياسة جس النبض!) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسائل خاصة بين نتنياهو وترامب وبايدن.. وسياسة جس النبض!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).