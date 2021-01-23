2021/01/23 | 12:50 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكدت نائبة رئيس وزراء الاتحاد الروسي، تاتيانا غوليكوفا، اليوم السبت، أن اللقاحات الروسية ضد فيروس كورونا ناجعة ضد جميع سلالات فيروس كورونا بما فيها الجديدة التي تم اكتشافها في بريطانيا.قالت غوليكوفا، في تصريح صحفي، أنه “سيتم تزويد السلطات الصحية في روسيا بـ17 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وأنه من المقرر أن يتم تطعيم حوالي 20 مليون روسي في الربع الأول من العام الجاري”.وفي السياق ذاته، أوضحت نائب رئيس الوزراء الروسي أن الأبحاث حول مصدر فيروس كورونا مستمرة، مشيرة إلى أن الخفافيش تظل المصدر الأكثر ترجيحا لظهور الوباء.وأطلقت روسيا بداية الأسبوع الجاري عملية التطعيم الجماعي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روسيا تعلن عن نجاعة اللقاح الروسي ضد جميع سلالات فيروس كورونا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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