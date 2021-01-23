واشنطن تمنح بغداد 20 مليون دولار لتأمين المنطقة الدولية

2021/01/23 | 12:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السفارة الأميركية في بغداد عن تخصيص 20 مليون دولار لدعم الحكومة العراقية في تأمين المنطقة الدولية.

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