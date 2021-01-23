سلطة الطيران المدني: الحركة طبيعية في مطار بغداد

2021/01/23 | 12:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قالت سلطة الطيران المدني، السبت، إن حركة الطيران في مطار بغداد الدولي طبيعية، عقب قصف محيط مطار بغداد الدولي بصاروخي كاتيوشا فجر اليوم.

وذكر المتحدث باسم سلطة الطيران المدني جهاد كاظم في حديث لوكالة الانباء العراقية أن “الوضع طبيعي في المطار وحركة الطيران طبيعية في بغداد “.

وأشار الى، أن “سلطة الطيران ملتزمة بإجراءات الوقاية الصحية في استقبال الوافدين”، لافتاً الى أن “السلطة تنفذ ما يصدر عن وزارة الصحة من تعليمات بشأن فيروس كورونا”.

وأضاف كاظم، أن “السلطة أبلغت شركات الطيران العربية والاجنبية والوطنية بعدم صعود أي مسافر من الدول التي تم منع مسافريها من الدخول الى العراق بسبب كورونا”، مؤكداً أن “الشركات المخالفة للتعليمات تتعرض الى عقوبات الطيران المدني العراقي”.

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