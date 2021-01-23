2021/01/23 | 13:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اطلاق صاروخ للحوثيين

فوتو: ارشيف

منذ 28 دقیقة

270 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت قوات التحالف العربي، السبت، انه تم اعتراض وتدمير هدف جوي معاد تم إطلاقه باتجاه العاصمة السعودية الرياض.

وذكرت وسائل إعلام سعودية، اليوم، 23 كانون الثاني 2021، أن "التحالف العربي الذي تقوده السعودية اعترض ودمر صاروخا أطلقته جماعة أنصار الله الحوثية اليمنية باتجاه الرياض اليوم".

وكانت مصادر تحدثت عن دوي انفجار كبير في العاصمة السعودية الرياض، حيث أشارت إلى ان "الدفاع الجوي السعودي اعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون فوق سماء الرياض".

وأضافت، أنه "سمع دوي ستة انفجارات على الأقل ومشاهدة ومضات في سماء الرياض كما ظهرت سحب دخان فوق المدينة".

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان التحالف عن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة وزورقا مفخخا للجماعة في جنوب البحر الأحمر.

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تعلن اعتراض وتدمير هدف جوي تم إطلاقه باتجاه الرياض) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تعلن اعتراض وتدمير هدف جوي تم إطلاقه باتجاه الرياض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).