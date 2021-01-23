روسيا تعلن عن نجاعة لقاحها ضد جميع سلالات فيروس كورونا

2021/01/23 | 13:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكدت نائبة رئيس وزراء الاتحاد الروسي، تاتيانا غوليكوفا، اليوم السبت، أن اللقاحات الروسية ضد فيروس كورونا ناجعة ضد جميع سلالات فيروس كورونا بما فيها الجديدة التي تم اكتشافها في بريطانيا.قالت غوليكوفا، في تصريح صحفي، أنه “سيتم تزويد السلطات الصحية في روسيا بـ17 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وأنه من المقرر أن […]

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