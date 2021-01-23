الفريق أبو رغيف يباشر عمله وكيلاً للاستخبارات في وزارة الداخلية

2021/01/23 | 13:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، السبت (23 كانون الثاني 2021)، مباشرة الفريق احمد ابو رغيف بمهام وكيل شؤون الاستخبارات والتحقيقات الداخلية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ووزير الداخلية عثمان الغانمي، باشر بمهام عمله هذا اليوم الفريق الحقوقي احمد ابو رغيف وكيلا لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية".

وأول أمس، أجرى القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، تغييرات كبرى في الأجهزة الأمنية بعد التفجيرين الذين وقعا في ساحة الطيران ببغداد، حيث أقال عدداً من وكلاء ومديري تلك الأجهزة.

وقال الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول، في بيان، إن "الكاظمي قرر إقالة وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق الركن عامر صدام من منصبه، وتكليف الفريق احمد ابو رغيف وكيلاً لوزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات".

وأضاف، أنه "تقرر اقالة عبد الكريم عبد فاضل (ابو علي البصري ) مدير عام استخبارات ومكافحة الارهاب بوزارة الداخلية (خلية الصقور) من منصبه وتكليف نائب رئيس جهاز الامن الوطني حميد الشطري بمهام ادارة خلية الصقور وربط الخلية بالقائد العام للقوات المسلحة".

وأشار إلى "نقل قائد عمليات بغداد الفريق قيس المحمداوي الى وزارة الدفاع و تكليف اللواء الركن احمد سليم قائدا لعمليات بغداد، واقالة قائد الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط من منصبه وتكليف الفريق الركن رائد شاكر جودت بقيادة الشرطة الاتحادية".

واختتم رسول بيانه بأن "الكاظمي أقال مدير قسم الاستخبارات وامن عمليات بغداد اللواء باسم مجيد من منصبه".

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