تحذير من تمرير الموازنة بالاغلبية

2021/01/23 | 13:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر ضرورة اتفاق اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بشأن الموازنة خلال هذا الاسبوع.

وقال النائب جمال كوجر في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم السبت 23/1/2021، ان اللجنة تعكف حاليا على اتمام القراءة النهائية لمشروع قانون الموازنة للعام الجاري، مشددا على ضرورة التوافق السياسي بين الاقليم والحكومة الاتحادية، مؤكدا ضرورة حسم التوافق خلال هذا الاسبوع ولن يكون هناك انتظار طويل لان الموازنة ستكون جاهزة للتصويت هذا الاسبوع.

واضاف النائب جمال كوجر انه من الوارد جدا حسم تمرير الموازنة بالاغلبية السياسية في مجلس النواب لذلك من الضروري حسم التوافق السياسي بين الاقليم وبغداد بشأن الموازنة في اسرع وقت.

PUKmedia / فائق إيزدي

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