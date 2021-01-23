ألماس فاضل: لن نتوقف عن اقرار قانون ابادة الايزيديين

2021/01/23 | 13:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت اللجنة القانونية النيابية المضي في عملية تشريع قانون الابادة الجماعية للايزيديين.

وقالت عضو اللجنة النائب الماس فاضل في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم السبت 23/1/2021، انه هناك مقترحات من بعض منظمات المجتمع المدني واعضاء مجلس النواب وبعض الكتل السياسية فيما يتعلق بالقانون، موضحة ان المجلس انهى القراءة الاولى للقانون في شهر تشرين الثاني المنصرم.

وشددت النائب الماس فاضل على ان اللجنة مع المضي في اقرار القانون لانصاف الايزيديين بعد ما تعرضوا له من ابادة جماعية، لافتة الى ان هناك معوقات امام اقرار القانون تكمن في بعض المقترحات وهذا طبيعي حين اقرار كل قانون ولا يعني التوقف عن اقرار القانون.

واشارت النائب الماس فاضل الى انه لا توجد مدة محددة لاقرار القانون لكن الآن مناقشة مشروع قانون الموازنة شكل ضغطا على سير اقرار جميع القوانين الاخرى، وهذا ما ادى الى تأخر اقراره، مؤكدة "نحن ماضون في اقرار هذا القانون ولن نتوقف".

PUKmedia / فائق إيزدي

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