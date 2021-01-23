ريال مدريد يسعى لتصحيح مساره من بوابة آلافيس

2021/01/23 | 13:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعةيستضيف ديبورتيفو ألافيس نظيره ريال مدريد، اليوم السبت، على ملعب “مينديزوروزا”، ضمن مواجهات الجولة 20 من منافسات الدوري الإسباني، في لقاء يسعى من خلاله الفريقين لتحقيق الانتصار.

ويدخل ديبورتيفو ألافيس مواجهة الليلة، وهو يحتل المركز 17 في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، بينما ريال مدريد يأتي في مركز الوصافة برصيد 37 نقطة، بفارق 7 نقاط عن أتلتيكو مدريد، الذي يتبقى له مباراة مؤجلة.

ويغيب عن الريال في لقاء اليوم، كل من داني كارباخال، وسيرجيو راموس، بداعي الإصابة، بجانب المدير الفني الفرنسي زين الدين، الذي تعرض للإصابة بفيروس كورونا.

ويسعى مدريد إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم، وذلك من أجل السعي للمنافسة على لقب المسابقة هذا الموسم، ومن أجل مصالحة جماهيره الغاضبة، بعد فقدان الفريق لقبين في أقل من أسبوع، بعد خسارة كأس السوبر الإسباني، ووداع مسابقة كأس ملك إسبانيا على يد فريق ديبورتيفو ألكويانو، الذي يشارك في دوري الدرجة الثالثة، وهو ما وضع زيدان في موقف حرج، حيث ستضطر إدارة “الملكي” لإقالته إذا استمرت النتائج على الوضع الحالي.

أما ألافيس فيسعى لاستعادة الانتصارات، بعد أن تعرض للفريق للخسارة في آخر 3 جولات، وهو ما أدى إلى اقترابه من مراكز الهبوط لدوري الدرجة الأولى، معتمداً على هدافه لوكاس بيريز الذي سجل 4 أهداف.



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