2021/01/23 | 13:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ القت الاستخبارات العسكرية القبض على ارهابيين اثنين في الانبار والموصل.وذكرت المديرية في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه ان مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات الفوج الاول لواء المشاة ٣٩ تمكنت من القاء القبض على احد الارهابيين في سيطرة الجسر الفلسطيني عند مدخل جزيرة البو ذياب بالانبار وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب .من جانب اخر تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦ و لواء المشاة ٩٢ من القاء القبض على أحد الارهابيين غرب الموصل وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب ./انتهى9

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