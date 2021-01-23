2021/01/23 | 13:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، عن تنفيذ عملية دهم وتفتيش لملاحقة فلول داعش في عدة مناطق بمحافظة الانبار.وذكرت الهيئة في بيان ، ان "قوة من الحشد الشعبي والجيش نفذت عملية دهم وتفتيش لملاحقة فلول داعش في عدة مناطق بمحافظة الانبار".واضاف البيان ان "العملية شملت تفتيش مناطق (دنهاش وحليجيه والمقالع ومنطقة المشاريع) وتدقيق قاعدة بيانات الأشخاص المتواجدين في تلك المناطق بحثا عن مطلوبين وفق مذكرات قضائية"./انتهى8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي ينفذ عملية دهم وتفتيش بمساعدة الجيش في الانبار) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي ينفذ عملية دهم وتفتيش بمساعدة الجيش في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).