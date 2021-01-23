الداخلية: الخطة الأمنية لن تشمل قطعا للطرق أو تقييدا للحريات

2021/01/23 | 13:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الداخلية أن الخطة الأمنية الجديدة ستعتمد على الجانب الاستخباري أكثر من العملياتي، مشيرة إلى أن ذلك لن يؤثر على سير الحياة العامة في البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا، إن الخطة الأمنية لن تتضمن قطعا للطرق أو تقييدا للحريات، بل ستعتمد على التقنيات الحديثة والإشراف المباشر من القائد العام للقوات المسلحة، وان التغييرات التي حصلت في بعض المواقع الأمنية هي انعكاس للرؤية الجديدة في معالجة الخروقات الأمنية بما يسهم في الكشف عن المخططين والمسؤولين عن التفجيرات الإرهابية الأخيرة في بغداد.

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