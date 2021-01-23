وزير الدفاع الأميركي وأمين الناتو يبحثان القضايا العسكرية في العراق وأفغانستان

2021/01/23 | 13:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث وزير الدفاع الأميركي الجديد لويد أوستن، مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، أهم القضايا العسكرية التي تتعلق بأفغانستان والعراق.

وقالت وزار الدفاع الأميركية في بيان، إن الجانبين ناقشا أهمية الوضع الراهن، ولا سيما مسألة الحفاظ على موقف دفاع واحتواء قوي للناتو واستمرار المهام في أفغانستان والعراق.

وأكد البنتاغون أن هذا أول اتصال هاتفي قام به الوزير بعد استلام مهامه.

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