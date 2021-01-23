فورين بوليسي: العراق خارج اجندة بايدن وتفجير الطيران جرس إنذار

2021/01/23 | 13:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبرت مجلة فورين بوليسي الأميركية أن التفجير الانتحاري المزدوج الذي وقع في بغداد الخميس الماضي وهو الأكثر دموية منذ سنوات، يُذكر بالمخاطر الجدية التي تواجه العراق من التطرف، وما هو الا جرس إنذار بأن القادم أسوأ.

وبعدما أشارت المجلة إلى أن العراق يبدو كأنه ليس ضمن أولويات إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، ذكرت الفورين بوليسي بأن للعراق تأثيرا إستراتيجيا على سياسات الشرق الاوسط، وتداعيات نجاح العراق أو فشله بالنسبة إلى صورة الولايات المتحدة أمام العالم، ولهذا فإن أسلوب تعامل بايدن وفريقه مع العراق سيكون محط مراقبة عن كثب في الشرق الأوسط وخارجه، مشيرة إلى الوضع الأمني والسياسي في العراق ما زال هشا.

وأشارت المجلة إلى أن في العراق وفي دول غيره بالشرق الأوسط حركة مهمة بين جيل الشباب وهي رفض الهويات السياسية المبنية على المذهبية التي لها تاريخ دموي من خلال استغلالها التقسيمات الطائفية هناك، محذرة من لجوء الإدارة الأميركية إلى الاقتراحات القديمة لتعزيز الانقسام الطائفي في العراق كوسيلة للتحكم بالبلد، مثلما اقترح بايدن سابقا من خلال خطته للتقسيم.

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