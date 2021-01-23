القبض على احد الارهابيين غرب الموصل

2021/01/23 | 13:12 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، عن القاء القبض على أحد الارهابيين غرب الموصل.

وقالت المديرية في بيان اطلعت عليه السومرية نيوز، انه "على ضوء معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦ و لواء المشاة ٩٢ من القاء القبض على أحد الارهابيين غرب الموصل".

واضاف البيان انه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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