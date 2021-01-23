2021/01/23 | 13:12 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاد القوات الأمريكية في العراق و"اشتبك" مع ماكين بشأن سوريا.. من هو سيد البنتاغون الجديد؟ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/23 | 13:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قاد القوات الأمريكية في العراق و"اشتبك" مع ماكين بشأن سوريا.. من هو سيد البنتاغون الجديد؟) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قاد القوات الأمريكية في العراق و"اشتبك" مع ماكين بشأن سوريا.. من هو سيد البنتاغون الجديد؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).