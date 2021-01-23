2021/01/23 | 13:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغدادوجهَ مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، الدعوة إلى لاعب فريق النفط محمد داود لقائمة المنتخب التي ستواجه الكويت ودياً، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب البصرة الدولي.

وقال المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني، هشام محمد في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ إن “دعوة محمد داود جاءت بدلاً من اللاعب علاء عبد الزهرة الذي أثبتت الفحوصات الطبية تعرضه لإصابةٍ بتمزق في العضلة من الدرجة الثانية، بعد تجدد الإصابة خلال مباراة فريقه الزوراء أمام فريق السماوة يوم أمس الجمعة”.

وأضافَ محمد أن “وفد المنتخب الوطني سيصل إلى محافظة البصرة مساء اليوم السبت بتمام الساعة السادسة مساءً، وذلك لبدء تحضيراته لمباراة الكويت الودية”.

وكان المدير الاداري للمنتخب الوطني باسل كوركيس، قد اكد في وقت سابق اليوم لوكالة/ المعلومة/ استدعاء داود لصفوف اسود الرافدين.



انتهى /25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التطبيعية: محمد داود سيكون بديلاً لعلاء عبد الزهرة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التطبيعية: محمد داود سيكون بديلاً لعلاء عبد الزهرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).