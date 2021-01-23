100 يوم على وقوع حدث يهدد مياه العراق.. البلاد أمام أزمة مياه تلوح بالافق القريب

2021/01/23 | 13:17 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

حذر المختص في الشان الاقتصادي حسين شاكر طهيلو، من ازمة مياه تلوح بالافق العراقي القريب، فيما اشار الى مشكلتين نوعية وكمية تحيط بالموارد المائية في البلاد.

وقال طهيلو في تصريحات صحفية تابعتها “يس عراق”، إن “الموارد المائية في العراق بأنواعها المختلفة تعاني من مشكلة مزدوجة تتلخص بجانبين كمي ونوعي فالاول والذي يتمثل بتحكم دول المنبع بالحصص المائية المُخصَصَة لنهري دجلة والفرات على وفق الاعراف والتفاهمات القانونية والذي تجلى بصورة نقص في الكميات المُستلمَة من المياه العذبة وتردي نوعيتها”.

واضاف إن “المشكلة الثانية هي الجانب النوعي الذي نتج عن سوء استعمال الإنسان للمياه، ورمي مخلفاته الصناعية والزراعية والمنزلية فيه، فضلاً عن النفط الذي يُعَد احد مسببات تلوث المياه”، مبينا انه “خلال الاشهر الماضية بلغت الامطار مستوى متدنيا وهذا مؤشر خطير لموجات جفاف قد تصيب دول المنبع وبالتالي سوف تنعكس تداعياتها على العراق”.

وبين انه “حسب تصريح لعمدة انقرة منصور يافاش لصحيفة الغارديان البريطانية في وقت سابق يقول ان امام العاصمة التركية ١١٠ ايام فقط لتستهلك مخزونها المائي من السدود والخزانات، وهذا سوف يؤثر على الحصص المائية التركية بالنسبة للعراق اذا ما تحركت الحكومة العراقية الان لايجاد حلول لهذه الازمة المرتقبة”.

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