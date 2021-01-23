الشرطة المجتمعية تتخذ إجراءات بحق أشخاص يعملون بمؤسسات وهمية تستغل النساء

2021/01/23 | 13:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تمكنت مفارز قسم الشرطة المجتمعية التابعة الى دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، وبالتعاون مع قسم الجريمة المنظمة في محافظة النجف، من إيقاف عملية نصب واحتيال نفذها أشخاص يعملون في مؤسسات وهمية متخذين من مساعدة النساء الأرامل والمطلقات هدف لاستغلالهن في أمور غير أخلاقية.وأوضح بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه …

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