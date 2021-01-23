الأمن الوطني يُطيح بخلايا إرهابية نائمة شارك أفرادها في معارك البشير وبيجي

2021/01/23 | 13:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك، الاطاحة بشبكة من الخلايا الارهابية النائمة شارك افرادها في معارك البشير وبيجي.وجاء في بيان للجهاز تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بعد ورود معلوماتٍ استخبارية دقيقة وبمتابعة ميدانية تمكنت مفارز جهاز الامن الوطني في كركوك من القبض على شبكة ينتمي افرادها لما يعرف بالخلايا …

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