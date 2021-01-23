مجلس الأمن يستنكر “هجوم الطيران” ويدعو إلى “تعاون فعّال” مع بغداد

2021/01/23 | 13:18 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ استنكر مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، التفجيرين الارهابيين اللذين ضربا ساحة الطيران وسط بغداد.وقال المجلس في بيان، إن “أعضاء مجلس الأمن نددوا بأشدّ العبارات بالهجوم الإرهابي الجبان الذي وقع في بغداد العراق يوم الخميس 21 كانون الثاني/ يناير 2021، الذي تبنّاه عش، واسفر عن مقتل 32 شخصاً على الأقل وإصابة ما لا يقل […]

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