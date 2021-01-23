الصفار: عجز الموازنة لن يبقى 71 ترليون دينار

2021/01/23 | 13:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت اللجنة المالية النيابية العمل على خفض حجم العجز في الموازنة وتحديد النقاط الخاصة بتعظيم الإيرادات.

وقال مقرر اللجنة احمد الصفار، إن عجز الموازنة لن يبقى واحدا وسبعين ترليون دينار، حيث سيشهد الانفاق العام في الموازنة تخفيضا واضحا خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن التغييرات التي تجريها اللجنة ستشمل حتى سعر برميل النفط الذي تم احتسابه في الموازنة.

وبشأن حصة إقليم كردستان، قال الصفار إن اللجنة تبحث مع وفد من الإقليم الوصول الى نص توافقي لإجراء بعض التغييرات على النقاط الخلافية بين الطرفين.

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