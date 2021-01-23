المالية النيابية: التصويت على الموازنة سيتم خلال أسبوع إلى أسبوعين

2021/01/23 | 13:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت اللجنة المالية النيابية أن التصويت على موازنة ألفين وواحد وعشرين سيكون خلال اسبوع أو اسبوعين.

وقال عضو اللجنة احمد حمه رشيد في تصريحات صحفية، إن اللجنة سترفع قانون الموازنة إلى رئاسة مجلس النواب بعد إنهاء القراءة التفصيلية للمواد الواردة فيها، مشيرا إلى أن التصويت على الموازنة سيكون خلال الأسبوع الحالي أو المقبل.

وأشار إلى أن اللجنة تدرس حاليا تخصيصات المحافظات ووضع البدائل للتصديق على مشاريع المحافظات.

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