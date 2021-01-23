بالفيديو ..هكذا أنقذت أربيل من السقوط بيد

2021/01/23 | 13:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يختلف اثنان بان الفريق الشهيد قاسم سليماني قائد قوة القدس التابعة لحرس الثورة الاسلامية كان له الدور الابرز في صد زحف تنظيم "داعش" الارهابي الوهاب...

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