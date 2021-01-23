صور من داخل البيت الأبيض بعد قيام بايدن بتغيير ’الديكور الخاص بترامب’

2021/01/23 | 13:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن تغييرات جديد في "ديكور" البيت الأبيض ليمحي بذلك آثار ترامب الشخصية.

وأظهرت صور جديدة اطلع عليها "ناس"، (23 كانون الثاني 2021) التغييرات التي اجراها بايدن في ديكورات البيت الابيض من قبيل وضع صور وتماثيل لقادة أميركيين.

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