شرطة النجف تصدر بيانًا حول مزاعم وجود

2021/01/23 | 13:28 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت إن مروجي الخبر يحاولون الإساءة للمحافظة (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

نفت قيادة شرطة النجف، ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول العثور على "ملهى ليلي" تحت مقبرة وادي السلام.

وقال بيان لإعلام شرطة محافظة النجف، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "بعض مواقع التوصل الاجتماعي تناولت خبرًا عن عثور شرطة النجف على ملهى ليلى تحت الأرض في مقبرة وادي السلام ونود أن نؤكد للجميع لا صحة لهذا الخبر إطلاقًا، فهو خبر كاذب، ويحاول مروجوه في مواقع التواصل الاجتماعي الإساءة لمحافظة النجف الاشرف".

ودعا البيان إلى "عدم تناقل الإشاعات وفي حالة وجود معلومة قبل نشرها بإمكانكم التأكد عبر زيادة الموقع الرسمي لشرطة النجف".

وحذرت "من يزيف ويروج للأكاذيب باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يسيء للمحافظة وينشر معلومات وأخبار غير صحيحة".

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