2021/01/23 | 13:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- نفت شرطة محافظة النجف، السبت، وجود ملهى ليلى تحت الارض، مبينة أن ما تروج له بعض المواقع التواصل هو خبر كاذب واشاعات تستهدف الإساءة للمحافظة.وذكر إعلام الشرطة، في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”، نسخة منه، أن “بعض مواقع التوصل الاجتماعي تناولت خبرا مفاده عثور شرطة النجف على ملهى ليلى تحت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة النجف تنفي وجود ملهى ليلي تحت الأرض المركز الخبري الوطني.

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