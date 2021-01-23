مكافحة الارهاب تعلن النتائج الاولية لعملية ثأر الشهداء (صور)

2021/01/23 | 13:32 - المصدر: NRT عربية

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اكد جهاز مكافحة الإرهاب، السبت، مواصلة عمليات" ثأر الشهداء " التي إنطلقت، فجر امس الجمعة، مشيرا الى تنفيذ 3 واجبات نوعية في مناطق مختلفة.

وذكر الجهاز في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، اليوم (23 كانون الثاني 2021)، ان " تشكيلات جهازنا نفذت 3 واجبات نوعية في مناطق مختلفة ، حيث جاءت العملية الأولى في منطقة الرضوانية غرب العاصمة بغداد تمكن فيها أبطالنا من إلقاء القبض على عنصر إرهابي ينتمي إلى عصابات داعـش الإرهابية".

واضاف، انه "تلتها عمليتين في محافظة الأنبار في قضاء الفلوجة وناحية الكرمة أسفرا عن إلقاء القبض على عنصرين إرهابيين ضمن شبكة تابعة لعصابات داعـش ".

واوضح، ان "جهاز مكافحة الإرهاب يؤكد أن عملياته مستمرة في ملاحقة الإرهاب بكل أشكاله وإنتماءته ولا توجد حدود أمام إستمرار الجهاز بتنفيذ مهماته الرئيسية".

ا.ح

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