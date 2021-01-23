الصحة: لقاح كورونا سيدخل العراق خلال الربع الأول من العام الحالي

2021/01/23 | 13:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الصحة والبيئة استمرار التواصل مع الشركات المنتجة للقاح كورونا بسبب ضغط الطلب العالمي على اللقاحات.

وقال مدير الصحة العامة في الوزارة رياض الحلفي، إن الصحة تتواصل مع الشركات المنتجة عن طريق منظمة الصحة العالمية لتوفير اللقاح بأسرع وقت ممكن، مبينا أن هذه الشركات كانت بانتظار إقرار العراق للقاح، حيث من المؤمل دخول لقاح كورونا إلى البلاد خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأشار إلى أن منظمة اليونيسيف حددت سعر لقاح فايزر في موقعها بعشرين دولارا، إلا أن العراق تفاوض مع الشركات المنتجة وسيكون التعاقد بأقل من عشرين دولارا.

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