اللواء رسول يعلن نتائج 3 واجبات نفذها مكافحة الإرهاب ضمن عمليات ’’ثأر الشهداء’’

2021/01/23 | 13:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى، اليوم السبت (23 كانون الثاني 2021)، نتائج ثلاث واجبات نفذها جهاز مكافحة الإرهاب ضمن عمليات ’’ثأر الشهداء’’.وذكر اللواء رسول في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "يواصل جهاز مُكافحة الإرهاب عمليات (ثأر الشُهداء)، التي انطلقت فجر يوم الجمعة".وتابع "حيث نفذت تشكيلات الجهازُ {٣} واجبات نوعية في مناطق مُختلفة، وقد جاءت العملية الأولى في منطقة الرضوانية غربي العاصمة بغداد تمكن فيها أبطالنا من إلقاء القبض على عُنصر إرهابي ينتمي إلى عصابات داعـش الإرهابية".واضاف "تلتها عمليتين في مُحافظة الأنبار بقضاء الفلوجة وناحية الكرمة أسفرتا عن إلقاء القبض على عُنصرين إرهابيين ضمن شبكة إرهابية تابعة لعصابات داعـش".

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