توجه لاستضافة قادة أمنيين في البرلمان للوقوف على تفاصيل هجوم الطيران الانتحاري - عاجل

2021/01/23 | 13:34 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، اليوم السبت (23 كانون الثاني 2021)، عن حراك برلماني لاستضافة قيادات أمنية على خلفية هجوم ساحة الطيران الانتحاري.

وقال العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)،ان لجنته "قررت استضافة عدد من القادة الأمنيين في أول اجتماع لها خلال الاسبوع الجاري، لبحث مجزرة ساحة الطيران الدامية التي أسفرت عن سقوط اكثر من 140 شهيداً وجريحاً، وبيان اخر مستجدات نتائج لجنة التحقيق المشكلة لكشف المتورطين".

واضاف العزاوي، أن "ما حدث في ساحة الطيران خطير جداً، وخرق أمني تسبب في مجزرة وحشية دامية تستدعي موقفاً حاسماً حيال أي ثغرة في الخارطة الأمنية لبغداد وبقية المحافظات".

وجدد النائب تأكيده على ضرورة |معالجة سلبيات وظواهر في المشهد الأمني العام، تشكل عوامل تدفع إلى نزيف الدم العراقي ومنها الفراغات بين المناطق والأتاوات على الطرق والفساد"، داعياً إلى "أن يكون مسار التصحيح الأمني شاملاً لكل القطعات لتفادي المزيد من الخروقات".

وأجرى رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الخميس الماضي، تغييرات وتنقلات في الأجهزة الأمنية، على خلفية سقوط 32 شهيداً وجرح نحو 110 أشخاص بتفجير انتحاري مزدوج في ساحة الطيران وسط بغداد.

وقال الناطق باسم القائد العام، اللواء يحيى رسول في بيان إن "القائد العام للقوات المسلحة أمر بإقالة وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق الركن عامر صدام من منصبه، وتكليف الفريق أحمد ابو رغيف وكيلاً لوزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات".





وأضاف، "كما أمر بإقالة عبد الكريم عبد فاضل (ابو علي البصري) مدير عام استخبارات ومكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية (خلية الصقور) من منصبه، وتكليف نائب رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري بمهام إدارة خلية الصقور وربط الخلية بالقائد العام للقوات المسلحة".





وتابع، "كما أمر الكاظمي بنقل قائد عمليات بغداد الفريق قيس المحمداوي إلى وزارة الدفاع، وتكليف اللواء الركن أحمد سليم قائداً لعمليات بغداد".





وأشار إلى ان "الأوامر تضمنت ايضاً إقالة قائد الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط من منصبه، وتكليف الفريق الركن رائد شاكر جودت بقيادة الشرطة الاتحادية".





وبين، أن "الإقالات شملت مدير قسم الاستخبارات وأمن عمليات بغداد اللواء باسم مجيد من منصبه".





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