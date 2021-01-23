بدء المرحلة الثانية من الدوري الممتاز لكرة الطائرة

2021/01/23 | 13:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان تبدأ مباريات المرحلة الثانية من الدوري الممتاز العراقي بكرة الطائرة.

مباريات المجموعة الاولى ستجري في بغداد، وتضم ناديا بيشمركة السليمانية ودوكان، حيث ضمن البيشمركة التأهل فيما دوكان يواجه منافسات قوية.

اما المجموعة الثانية وتقام مباريتها في اربيل ، تضم نادي اربيل وهو ممثل وحيد لكرة طائرة الاقليم فيها.

ومن المقرر ان تستمر المباريات حتى 29 من الشهر الجاري.

PUKmedia خاص

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