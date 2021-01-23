الصالون الثقافي يقيم ندوة لآريز عبدالله

2021/01/23 | 13:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام الصالون الثقافي بمكتب اعلام الاتحاد الوطني الكوردستاني في اربيل ندوة للكاتب آريز عبدالله صباح اليوم السبت 23/1/2021.

وتحدث آريز عبدالله عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني، خلال الندوة عن كتابه (ذكريات الماضي خلف الأبواب المسدودة)، بحضور نخبة من المثقفين والأكاديميين ومسؤولين حكوميين، حيث تم ختام الندوة توزيع نسخ من الكتاب على الحاضرين.

PUKmedia / زيد محمود أربيل

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