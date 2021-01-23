الناطق باسم القائد العام يعلن حصيلة اليوم الثاني من عملية ثأر الشهداء

2021/01/23 | 13:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء، يحيى رسول، اليوم السبت مواصلة جهاز مكافحة الإرهاب عملية “ثأر الشُهداء” التي انطلقت يوم أمس.وقال رسول في بيان، إن ” تشكيلات الجهازُ (3) نفذت واجبات نوعية في مناطق مُختلفة”.وأشار رسول إلى أن “العملية الأولى جاءت في منطقة الرضوانية غربي العاصمة بغداد تمكن فيها أبطالنا […]

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