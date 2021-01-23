عادل ناصر مدرباً لكرة “السفانة”

2021/01/23 | 13:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..اعلن نادي الميناء الرياضي تعاقده مع المدرب عادل ناصر لقيادة كرة “السفانة”.

وقال مشرف فريق كرة القدم جهاد طاهر في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “ادارة النادي اتفقت بالفعل مع المدرب عادل ناصر ليكون مدرباً لفريق الكرة في الموسم الحالي”.

واوضح ان “ناصر سيساعده كل من أحمد رحيم وقصي جبار كمدرب لحراس المرمى”، مبيناً ان “الكادر سيباشر عمله فوراً وسيتم الاعلان رسمياً عن الصفقة خلال ساعات”.

يذكر ان مدرب الميناء تيتا فاليرو قدم استقالته بشكل رسمي من قيادة الفريق.



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