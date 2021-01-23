المالية النيابية تعلن موقفها النهائي من

2021/01/23 | 13:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم

السبت، عزمها إنهاء صياغة موازنة 2021

وطرحها للتصويت نهاية الأسبوع الحالي

او بداية الأسبوع المقبل، فيما

اكدت سعر صرف الدولار مقابل الدينار

بقي ثابتاً في الموازنة.

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