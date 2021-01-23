القبض على متهمين اثنين بجريمة الدكة العشائرية في ميسان

2021/01/23 | 13:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم

السبت عن القاء القبض على متهمين اثنين

بجريمة الدكة العشائرية.

وقالت المديرية في بيان، ان "قوة أمنية

مشتركة من مديرية شرطة محافظة ميسان

والمنشآت التابعة الى وكالة

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