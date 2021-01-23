واشنطن تخصص 20 مليون دولار لدعم الحكومة العراقية في تأمين المنطقة الخضراء

2021/01/23 | 13:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خصصت الولايات المتحدة الأميركية نحو عشرين مليون دولار لدعم الحكومة العراقية في تأمين المنطقة الدولية.

وأوضحت السفارة الأميركية لدى بغداد في بيان، أن الدعم سيشمل تمويل فريق من المهندسين المدنيين لإجراء دراسة استقصائية شاملة لنقاط الدخول الحالية إلى المنطقة الدولية، إضافة إلى وضع خطط لإنشاء بوابات جديدة، حيث قدم كبير مسؤولي الشؤون الدفاعية في سفارة واشنطن العميد جون تايكرت، التقرير النهائي الخاص بمسح المنطقة إلى قائد الفرقة الخاصة المسؤولة عن أمن المنطقة الدولية اللواء الركن حامد الزهيري، لتأكيد المشروع التعاوني الخاص بتعزيز أمن المنطقة الدولية في بغداد وتأمين مقر الحكومة العراقية.

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