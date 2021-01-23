كركوك.. الإطاحة بشبكة من الخلايا الارهابية النائمة شاركت بمعارك البشير وبيجي

2021/01/23 | 13:42 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أفاد جهاز الأمن الوطني في كركوك، السبت، بالإطاحة بشبكة من الخلايا الارهابية النائمة شارك افرادها في معارك البشير وبيجي.

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