مسؤول ينفي تقلص تدفق القوافل التجارية في منفذ مندلي الحدودي

2021/01/23 | 13:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..نفى مسؤول حكومي في محافظة ديالى، السبت، تقلص تدفق القوافل التجارية في منفذ مندلي الحدودي بسبب موجة البرد القارص.وقال مدير ناحية مندلي وكالة مازن الخزاعي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” الانباء التي تحدثت عن تقلص تدفق القوافل التجارية على منفذ مندلي الحدودي بين العراق وايران شرق ديالى بسبب موجة البرد القارص في الساعات 48 الماضية ننفيها جملة وتفصيلا “.واضاف الخزاعي،ان” منفذ مندلي يعمل بطاقته الطبيعية ودخول القوافل يجري بانسيابية عالية دون اي تعقيدات او اشكالات ولم تؤثر موجة البرد القارص في تغير مستوى تدفق القوافل من ايران الى العراق خلال الايام الماضية ولاتزال نسبة التدفق في وضعها الطبيعي دون اي تغير”.وتوقع الخزاعي،ان” يشهد المنفذ ارتفاع اكبر في مستوى التدفق مع اكمال شركات وتجار اجازاتهم الخاصة بالاستيراد لافتا الى بعض المنافذ الحدودية ربما تأثرت بموجة البرد والثلوج خاصة ضمن حدود كردستان لكن الوضع في ديالى مختلف جدا”.ويعد منفذ مندلي من المنافذ الحدودية المهمة شرق العراق والذي افتتح قبل سنوات لتعزيز التبادل التجاري مع ايران.



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