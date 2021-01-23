'عملية استخبارية' تطيح بـ'إرهابي' في بغداد

2021/01/23 | 13:45 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، عن القاء القبض على أحد الإرهابيين شمالي بغداد.

وقالت المديرية في بيان اطلعت عليه السومرية نيوز، انه "بعملية استخبارية مشتركة ما بين استخبارات الفرقة السادسة واستخبارات لواء المشاة 54 وقوة من جهاز مكافحة الإرهاب تم إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في منطقة الطابي البو شلال شمالي بغداد".

واضاف البيان انه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 ارهاب".

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