القبض على ارهابي في سيطرة الجسر الفلسطيني بالانبار

2021/01/23 | 13:45 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، عن القاء القبض على احد الارهابيين في الانبار.

وقالت المديرية في بيان اطلعت عليه السومرية نيوز، انه "على ضوء معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات الفوج الاول لواء المشاة ٣٩ من القاء القبض على احد الارهابيين في سيطرة الجسر الفلسطيني عند مدخل جزيرة البو ذياب بالانبار".

واضاف البيان انه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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