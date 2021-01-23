السفارة الأميركية: تخصيص 20 مليون دولار لدعم بغداد في تأمين المنطقة الخضراء

2021/01/23 | 13:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت السفارة الأميركية في العراق، السبت، تخصيص مايقارب 20 مليون دولار لدعم الحكومة العراقية في تأمين "المنطقة الخضراء".

وقالت السفارة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الولايات المتحدة خصصت ما يقارب 20 مليون دولار أميركي لدعم الحكومة العراقية في تأمين المنطقة الدولية".

وأضاف البيان أن "هذا الدعم يشمل تمويل فريق من المهندسين المدنيين لإجراء دراسة استقصائية شاملة لنقاط الدخول الحالية إلى المنطقة الدولية، ووضع خطط لبوابات جديدة".

وبحسب السفارة، "قدم العميد جون تايكرت كبير مسؤولي الشؤون الدفاعية في سفارة الولايات المتحدة، التقرير النهائي من فريق المسح إلى اللواء الركن حامد مهدي الزهيري، قائد الفرقة الخاصة المسؤولة عن امن المنطقة الدولية.



ويمثل هذا التسليم انجازا مهما لتأكيد المشروع التعاوني الجاري حالياً لتعزيز أمن المنطقة الدولية لبغداد وتأمين مقر الحكومة العراقية".

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