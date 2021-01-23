العراق يعلن قيمة ايراداته النفطية عام 2020

2021/01/23 | 14:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النفط الاتحادية يوم السبت، عن صادرات العراق خلال العام 2020، لافتة الى ان الشركات الصينية والهندية كانتا الاكثر شراء للنفط.

وذكرت الوزارة خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان "مجموع الصادرات النفطية لعام 2020 بلغ ملياراً و96 مليوناً و345 ألف برميل، بمعدل تصدير شهري بلغ 91 مليوناً و362 ألف برميل، وبمعدل يومي بلغ مليونين و362 ألف برميل، موضحة، ان الشركات النفطية الصينية والهندية كانت الأكثر شراء للنفط العراقي، تليها الشركات الأمريكية.

واضاف البيان: ان الإيرادات المتحققة من مبيعات النفط الخام بلغت 41 ملياراً و755 مليون دولار، بمعدل 3 مليارات و479 مليون دولار شهريا، حيث بلغ معدل السعر الشهري للنفط الخام 38 دولاراً و86 سنتا للبرميل، مشيرا الى ان مجموع الصادرات من الحقول النفطية في البصرة ووسط العراق، المصدرة عن طريق موانئ البصرة، بلغت ملياراً و60 مليونا و454 ألف برميل، بإيرادات بلغت 40 ملياراً و488 مليون دولار.

واكد ان مجموع الكميات المصدرة من الحقول النفطية في كركوك عن طريق ميناء جيهان التركي بلغ 33 مليوناً و8 آلاف برميل، بإيرادات بلغت ملياراً و196 مليون دولار، فيما بلغ مجموع الصادرات من حقل القيارة 617 مليوناً و894 ألف برميل، بإيرادات بلغت 12 مليوناً و765 ألف دولار، لافتا الى ان مجموع الصادرات النفطية إلى الأردن بلغ مليونين و265 ألف برميل، بإيرادات بلغت 58 مليوناً و381 ألف دولار.

PUKmedia عن اعلام وزارة النفط

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