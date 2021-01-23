فائد شرطة ديالى ينفي الانباء عن اغلاق المقاهي والكافيهات

2021/01/23 | 14:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / نفت قيادة شرطة ديالى ما تناقلته بعض منصات التواصل الاجتماعي عن اغلاق "المقاهي والكافيهات" في المحافظة على خلفية تفجيرات بغداد الاخيرة، مؤكدة أن الاوضاع تحت السيطرة التامة .وقال قائد شرطة ديالى اللواء حامد الشمري في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخه منه إن "ما تناقلتهُ بعض وسائل التواصل الاجتماعي من اخبار بصدور أمر يقضي باغلاق المقاهي والكافيهات في المحافظة حفاظاً على ارواح المواطنين عار عن الصحة"، مؤكداً أن المحافظة "تعيش اجواء آمنة ومستقرة بجهود ابطال الاجهزة الامنية وتعاون الاهالي وجميع الاسواق والمحال التجارية والمقاهي والكافيهات تمارس عملها الطبيعي دون اي قيود او حظر على التجوال".وطالب الشمري وسائل الاعلام ورواد منصات التواصل الاجتماعي والاعلاميين بتوخي الدقة في نقل الاخبار واعتمادها من مصادرها الرسمية، مشيرا الى أنه سيتم رفع دعوى قضائية بحق المخالفين ومطلقي الاشاعات لإرباك الوضع الامني لأغراض شخصية على حساب على امن وسلامة المواطنين./انتهى

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