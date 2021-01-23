مجلس النواب يضيف فقرة القراءة الثانية لمقترح قانون إعادة منتسبي الدفاع والداخلية لجدول اعماله اليوم

2021/01/23 | 14:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب عن إضافة فقرة القراءة الثانية لمقترح قانون إعادة منتسبي الدفاع والداخلية.لجدول اعماله جلسة اليوم/انتهى8

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