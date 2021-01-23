القبض على 7 مطلوبين وترحيل 17 شخصاً وضبط شركات وهمية بكربلاء

2021/01/23 | 14:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة كربلاء المقدسة،

السبت، ان قسم الأمن السياحي نفذ نشاطات

أمنية متعددة، القت خلالها على سبعة

مطلوبين وترحيل 17 شخصاً مخالفين لشروط

الاقامة، وضبطت شركات سياحة وهمية.

وقالت الشرطة في بيان

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