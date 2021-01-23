بالارقام.. تعرف على مجموع صادرات نفط العراق والايرادات المتحققة لعام 2020

2021/01/23 | 14:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط، اليوم السبت، أن

صادرات البلاد النفطية خلال العام

الماضي بلغت أكثر من مليار برميل.

وقالت شركة تسويق النفط (سومو) في

إحصائية رسمية، إن "مجموع الصادرات

النفطية لعام 2020 بلغ ملياراً و

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